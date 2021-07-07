В Петербурге провели более 33 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 33 657 тестов на коронавирус за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 23 121 обращение.

Также стало известно, что в Петербурге открылись ещё шесть пунктов вакцинации.

Три находятся в Центральном районе, остальные — в Калининском, Московском и Адмиралтейском, передаёт mk.ru со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Всего в городе работает 141 стационарный пункт вакцинации. Также есть 31 мобильный пункт и выездные бригады.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.