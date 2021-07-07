На Кубани выявили 210 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Краснодарском крае выявили 210 случаев COVID-19 за сутки. При этом из медучреждений выписаны 57 человек.
На Кубани выявили 210 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 53 322 жителя, выздоровели 45 770.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 938,1.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1958 пациентов, на дому — ещё 2022.

Также стало известно, что в Волгоградской области подтвердили 236 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт по борьбе с COVID-19.

Из больниц выписаны 95 человек.

Общее число заболевших в области достигло 64 205, выздоровевших — 59 811.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить