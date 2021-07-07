На Кубани выявили 210 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболели 53 322 жителя, выздоровели 45 770.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 938,1.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 1958 пациентов, на дому — ещё 2022.
Также стало известно, что в Волгоградской области подтвердили 236 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт по борьбе с COVID-19.
Из больниц выписаны 95 человек.
Общее число заболевших в области достигло 64 205, выздоровевших — 59 811.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.