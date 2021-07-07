На Кубани выявили 210 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 210 случаев COVID-19 за сутки. При этом из медучреждений выписаны 57 человек.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболели 53 322 жителя, выздоровели 45 770.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 938,1.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1958 пациентов, на дому — ещё 2022.

Также стало известно, что в Волгоградской области подтвердили 236 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт по борьбе с COVID-19.

Из больниц выписаны 95 человек.

Общее число заболевших в области достигло 64 205, выздоровевших — 59 811.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.