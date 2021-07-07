В Кировской области зарегистрировали 110 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области подтвердили 110 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 4087 пациентов, дома лечатся ещё 6410.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 636 жителей.

Также стало известно, что Артёмовский роддом в Приморском крае перепрофилировали под ковидный госпиталь, передаёт vostokmedia.com.

В настоящее время в медучреждении оборудовано 60 мест для пациентов с COVID-19. При необходимости число коек может быть увеличено до 150.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.