Мишустин рекомендовал ограничить массовые мероприятия в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал региональным властям ограничить проведение массовых мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Список поручений опубликован на сайте правительства.

Так, органам исполнительной власти субъектов рекомендовано «обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции», в том числе «ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Также глава кабмина поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80—90%.

Согласно данным на 7 июля, за сутки в стране выявили 23 962 случая инфицирования коронавирусом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад задействованы на производстве или же выезжают на дом к пациентам.