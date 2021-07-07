Мишустин рекомендовал ограничить массовые мероприятия в регионах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал региональным властям ограничить проведение массовых мероприятий без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Список поручений опубликован на сайте правительства.
Мишустин рекомендовал ограничить массовые мероприятия в регионах
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Так, органам исполнительной власти субъектов рекомендовано «обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции», в том числе «ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Также глава кабмина поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного иммунитета не менее 80—90%.

Согласно данным на 7 июля, за сутки в стране выявили 23 962 случая инфицирования коронавирусом. 

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад задействованы на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

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