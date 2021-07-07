В SuperJob спрогнозировали рост зарплат курьеров на фоне пандемии

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров заявил, что новые ограничения, связанные с коронавирусом, могут спровоцировать увеличение не только зарплат курьеров, но и цен на доставку еды в России.

«На фоне ограничений становится очевидна кадровая нехватка среди курьеров. Их нужно сейчас около 2 млн. Курьеров до сих пор недостаточно, и это сдерживает развитие сервисов доставки. Их зарплаты уже существенно выросли и в связи со спросом будут расти. Например, на SuperJob предложения для курьеров от 100 тыс. — не редкость, даже от 150 тыс. — не такая уж редкость», — сказал Захаров в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что на рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда неквалифицированный труд оплачивается выше, чем квалифицированный.

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