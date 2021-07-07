Минобороны России передало регионам 25 тонн медицинского кислорода

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Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений за счёт производственных возможностей Воздушно-космических сил. С учётом эпидемической ситуации и в связи с поступающими обращениями глав субъектов ведомство уже передало регионам более 25 тонн жидкого кислорода.
Минобороны России передало регионам 25 тонн медицинского кислорода
  • РИА Новости

Обеспечение кислородом медорганизаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности соединений и воинских частей ВКС. Военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

Такой кислород применяется в бортовых системах авиакомплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полётов и катапультировании.

Ранее в Минобороны рассказали о планах по ревакцинации военных от COVID-19.

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