В Минобороны рассказали о планах по ревакцинации военных от COVID-19
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«Всего до конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тыс. военнослужащих, членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих и гражданского персонала», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что до конца июля планируется повторно привить более 10 тыс. военных.
Ранее в Минобороны России заявили, что в вооружённых силах страны благодаря вакцинации сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.