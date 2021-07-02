В Минобороны рассказали о планах по ревакцинации военных от COVID-19

Более 860 тыс. военных будут ревакцинированы от коронавирусной инфекции COVID-19 до конца 2021 года. Об этом сообщили в Минобороны России.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров