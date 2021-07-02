В Минобороны рассказали о планах по ревакцинации военных от COVID-19

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Более 860 тыс. военных будут ревакцинированы от коронавирусной инфекции COVID-19 до конца 2021 года. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны рассказали о планах по ревакцинации военных от COVID-19
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Всего до конца текущего года планируется повторно привить свыше 860 тыс. военнослужащих, членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих и гражданского персонала», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что до конца июля планируется повторно привить более 10 тыс. военных.

Ранее в Минобороны России заявили, что в вооружённых силах страны благодаря вакцинации сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

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