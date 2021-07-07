Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-26 в Камчатском крае. Соответствующая телеграмма губернатору региона Владимиру Солодову опубликована на сайте Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский», — сообщил Путин.

Президент отметил, что «эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным».

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — добавил он.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту самолёта находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли

Позднее в МЧС сообщили об обнаружении тел девяти погибших.

На территории региона объявлен трёхдневный траур.

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