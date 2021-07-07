Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке
- © РИА Новости / Алексей Никольский
«С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский», — сообщил Путин.
Президент отметил, что «эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным».
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — добавил он.
6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту самолёта находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
Позднее в МЧС сообщили об обнаружении тел девяти погибших.
На территории региона объявлен трёхдневный траур.