Мишустин поручил ряду ведомств заняться темой фиктивных справок о вакцинации

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минцифры, Минздраву, МВД, Генпрокуратуре, Росфинмониторингу, ФНС и Роскомнадзору заняться темой фиктивных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.