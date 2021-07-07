Мишустин поручил ряду ведомств заняться темой фиктивных справок о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор», — говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.