Аналитики составили портрет пользователя безналичного способа оплаты в России

В Аналитическом центре НАФИ выяснили, кто из россиян за последние несколько лет перешёл на формат безналичной оплаты товаров и услуг, а кто до сих пор предпочитает осуществлять расчёты с помощью бумажных денег. С результатами соответствующего опроса ознакомился RT.

Как показало исследование, с 2015 года доля россиян — сторонников безналичных платежей увеличилась в три раза: с 16 до 47%.

При этом, по сравнению с 2015 годом, в 2020 году доля жителей страны, оплачивающих покупки только наличными, сократилась более чем вдвое — с 57 до 22%.

Так, по словам аналитиков, безналичные платежи чаще выбирают женщины в возрасте от 30 до 40 лет, проживающие в Северо-Западном, Уральском или Дальневосточном федеральных округах, а также в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

Как уточняется, сторонники безналичной оплаты товаров и услуг в большинстве случаев имеют высшее образование, оценивают своё материальное положение как «хорошее» или «очень хорошее», проживают с детьми.

Кроме того, они чаще остальных обладают достаточно высоким уровнем цифровой и финансовой грамотности.

В свою очередь, оплату наличными предпочитают в основном мужчины, не имеющие высшего образования и оценивающие своё материальное положение как «низкое».

В большинстве случаев они проживают в малых населённых пунктах (с населением до 100 тыс. человек), расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

Говоря о возрастной категории граждан, которые при расчётах чаще используют наличные, аналитики отметили, что среди них подавляющее большинство занимают пенсионеры, чей уровень цифровой и финансовой грамотности ниже среднего.

В опросе приняли участие 5 тыс. человек в возрасте от 18 лет из 53 российских регионов.

В апреле сообщалось, что в 2021 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может составить 72%, а в 2023-м — вырасти до 75%.

Такую цель поставили в Центробанке.