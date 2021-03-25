Эксперт оценил перспективы отказа от бумажных денег в России

Независимый финансовый эксперт, аналитик, автор проекта All Economics Антон Шабанов оценил перспективы отказа от бумажных денег в России.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что денежная масса в бумажном эквиваленте нужна.

«Другой вопрос, на какой объём это будет рассчитано. Предположим, сейчас в России есть десять купюр по 100 рублей. Возможно, их стоит оставить просто пять, потому что увеличивается расчёт безналичными. Вот это важно», — сказал эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.