Врач ответила на вопрос об эффективности антибактериальных салфеток

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала, эффективны ли влажные салфетки при гигиене рук.

«Конечно, они не заменят нам мытьё рук, потому что одно из главных условий гигиены — мы моем руки под проточной водой и смываем грязь не менее десяти секунд. Плюс используем антибактериальные средства, например мыло. Естественно, такой объём очищения кожи рук мы с помощью салфетки обеспечить не сможем. Салфетка снимает только верхнюю грязь, полное очищение не происходит», — сказала специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

При этом она добавила, что чаще всего влажные салфетки не обладают достаточным антибактериальным эффектом.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.