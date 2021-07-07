Врач ответила на вопрос об эффективности антибактериальных салфеток

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала, эффективны ли влажные салфетки при гигиене рук.
Врач ответила на вопрос об эффективности антибактериальных салфеток
  • Pixabay

«Конечно, они не заменят нам мытьё рук, потому что одно из главных условий гигиены — мы моем руки под проточной водой и смываем грязь не менее десяти секунд. Плюс используем антибактериальные средства, например мыло. Естественно, такой объём очищения кожи рук мы с помощью салфетки обеспечить не сможем. Салфетка снимает только верхнюю грязь, полное очищение не происходит», — сказала специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

При этом она добавила, что чаще всего влажные салфетки не обладают достаточным антибактериальным эффектом.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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