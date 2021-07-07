В Госдуме прокомментировали идею ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками.
В Госдуме прокомментировали идею ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками
  • РИА Новости

«Количество сроков, количество раз, на которые избирается человек, — прерогатива тех, кто наделяет этого человека такими полномочиями... Поэтому в отношении депутатов это абсолютно неверная процедура, потому что депутат — вопрос доверия граждан. Это вопрос работы политических партий и структур, когда они формируют список и решают вопрос: нужен или не нужен им тот или иной депутат. Они смотрят на эффективность и результат и исходят из интересов избирателей своей политической партии... Я считаю, что эта идея не заслуживает поддержки», — считает Морозов.

Он отметил, что тему ограничения полномочий можно обсуждать, когда «речь идёт о назначаемом человеке».

«Скажем, у нас был период назначаемых губернаторов, и вот тогда тема обсуждения количества сроков могла бы быть поднята. Это действительно элемент ротации, потому что это рукотворная история. Это делают начальники и руководители, которые подбирают кадры», — добавил депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками.

Подробнее — в материале RT.

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