В России предложили ограничить полномочия депутатов и сенаторов двумя сроками

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить полномочия федеральных законодателей двумя сроками. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что согласно последним поправкам в Конституцию одно и то же лицо не может избираться президентом более двух раз.

В законе о государственной гражданской службе указано, что ротация является условием для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции.

В то же время депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации одни и те же лица могут избираться на неопределённое количество сроков и работать в федеральном парламенте десятилетиями.

Данное обстоятельство, как отметил Орлов, препятствует динамичному развитию законодательной ветви власти, появлению в парламенте новых политиков, новых идей, не способствует развитию политических партий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить двумя сроками полномочия депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации, представляющих региональные органы исполнительной и законодательной власти, за исключением сенаторов, назначаемых президентом России, и экс-президентов страны, имеющих право на пожизненное исполнение полномочий сенатора», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в сентябрьских выборах в Госдуму смогут участвовать 32 политические партии.