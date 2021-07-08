В ФМБА рассказали о регионах с наибольшим числом почётных доноров за пять месяцев 2021 года
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При этом меньше всего почётных доноров за аналогичный период зафиксировано в Ингушетии, Магаданской области, Адыгее и Калмыкии. В этих регионах за обозначенный период не было зарегистрировано ни одного почётного донора.
В Центре крови ФМБА России отмечают, что, в соответствии с Федеральным законом №125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов», нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.
В 2020 году больше всего почётных доноров было зарегистрировано в Свердловской (980), Нижегородской (909), Челябинской областях (643), а также в Москве (574).
Меньше всего почётных доноров в прошлом году было зафиксировано в Ингушетии (4), Чукотском автономном округе (8), Кабардино-Балкарии (9) и республике Алтай (14).
В 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.