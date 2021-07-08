В ФМБА рассказали о регионах с наибольшим числом почётных доноров за пять месяцев 2021 года

Наибольшее число лиц, награждённых нагрудным знаком «Почётный донор России», в первые пять месяцев 2021 года зарегистрировано в Свердловской области (457), Нижегородской области (371), Москве (336) и Челябинской области (257). Об этом RT рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

При этом меньше всего почётных доноров за аналогичный период зафиксировано в Ингушетии, Магаданской области, Адыгее и Калмыкии. В этих регионах за обозначенный период не было зарегистрировано ни одного почётного донора.

В Центре крови ФМБА России отмечают, что, в соответствии с Федеральным законом №125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов», нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.

В 2020 году больше всего почётных доноров было зарегистрировано в Свердловской (980), Нижегородской (909), Челябинской областях (643), а также в Москве (574).

Меньше всего почётных доноров в прошлом году было зафиксировано в Ингушетии (4), Чукотском автономном округе (8), Кабардино-Балкарии (9) и республике Алтай (14).

В 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.