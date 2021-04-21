В 2020 году более 85 тысяч москвичей стали донорами крови
- AFP
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«В 2020 году донорами стали более 85 тыс. человек, среди которых более 83 тыс. — безвозмездные доноры. Впервые донорами стали более 31 тыс. человек», — рассказала она.
Также в 2020 году в Москве было осуществлено более 175 тыс. донаций крови и её компонентов. Всего столичные медучреждения получили 51 тыс. доз тромбоконцентрата, 38 тыс. л эритроцитсодержащих сред и 30 тыс. л свежезамороженной плазмы.
Ранее сообщалось, что около 23 тыс. человек стали донорами в Московской области с начала 2021 года.