В 2020 году более 85 тысяч москвичей стали донорами крови

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Главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что в 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.
В 2020 году более 85 тысяч москвичей стали донорами крови
  • AFP

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В 2020 году донорами стали более 85 тыс. человек, среди которых более 83 тыс. — безвозмездные доноры. Впервые донорами стали более 31 тыс. человек», — рассказала она.

Также в 2020 году в Москве было осуществлено более 175 тыс. донаций крови и её компонентов. Всего столичные медучреждения получили 51 тыс. доз тромбоконцентрата, 38 тыс. л эритроцитсодержащих сред и 30 тыс. л свежезамороженной плазмы.

Ранее сообщалось, что около 23 тыс. человек стали донорами в Московской области с начала 2021 года.

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