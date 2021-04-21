В 2020 году более 85 тысяч москвичей стали донорами крови

Главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова заявила, что в 2020 году свыше 85 тыс. москвичей стали донорами крови, причём 83 тыс. сделали это на безвозмездной основе.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В 2020 году донорами стали более 85 тыс. человек, среди которых более 83 тыс. — безвозмездные доноры. Впервые донорами стали более 31 тыс. человек», — рассказала она.

Также в 2020 году в Москве было осуществлено более 175 тыс. донаций крови и её компонентов. Всего столичные медучреждения получили 51 тыс. доз тромбоконцентрата, 38 тыс. л эритроцитсодержащих сред и 30 тыс. л свежезамороженной плазмы.

Ранее сообщалось, что около 23 тыс. человек стали донорами в Московской области с начала 2021 года.