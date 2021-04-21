Около 23 тысяч человек стали донорами в Подмосковье с начала года

Короткая ссылка
Около 23 тыс. человек стали донорами в Московской области с начала 2021 года.
Около 23 тысяч человек стали донорами в Подмосковье с начала года
  • © Максим Богодвид / РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила главный врач областной станции переливания крови Мария Аппалуп, подмосковные доноры отличаются приверженностью к безвозмездной сдаче крови и высокой ответственностью.

С начала года заготовлено более 17,5 тыс. литров донорской крови и её компонентов.

Также стало известно, что в Национальный день донора в Ставропольском крае донорами крови и её компонентов стали 219 человек. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части региональной станции переливания крови Александра Анищика.

«В Пятигорске на сдачу крови пришло 126 человек, их них — 108 стали донорами. В Ставрополе центр посетили 125, из них 111 — сдали кровь и компоненты», — рассказал он.

По его словам, за 2020 год пришли почти 44 тыс. доноров.

Ранее сообщалось, что в Москве доноры сдали более 13 тонн плазмы с антителами к COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить