Около 23 тысяч человек стали донорами в Подмосковье с начала года

Около 23 тыс. человек стали донорами в Московской области с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила главный врач областной станции переливания крови Мария Аппалуп, подмосковные доноры отличаются приверженностью к безвозмездной сдаче крови и высокой ответственностью.

С начала года заготовлено более 17,5 тыс. литров донорской крови и её компонентов.

Также стало известно, что в Национальный день донора в Ставропольском крае донорами крови и её компонентов стали 219 человек. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части региональной станции переливания крови Александра Анищика.

«В Пятигорске на сдачу крови пришло 126 человек, их них — 108 стали донорами. В Ставрополе центр посетили 125, из них 111 — сдали кровь и компоненты», — рассказал он.

По его словам, за 2020 год пришли почти 44 тыс. доноров.

Ранее сообщалось, что в Москве доноры сдали более 13 тонн плазмы с антителами к COVID-19.