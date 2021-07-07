На Камчатке возобновились поиски на месте крушения Ан-26

Спасатели на Камчатке продолжают поиски в районе крушения пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося возле посёлка Палана. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.

«Поисковые мероприятия возобновлены, группа спасателей добирается до места крушения на технике высокой проходимости», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, на месте поисков сложный рельеф. Спасатели немного изменили маршрут, чтобы добраться до обломков.

Кроме того, поисковые работы осложняет туман.

6 июля пропала связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, по предварительной информации, все они погибли.

СК отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования.