Диетолог рассказал о здоровых методах снижения веса

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о здоровых методах снижения веса.

«Один из обязательных компонентов похудения — нормализация сна. При нарушенном режиме человек резко становится склонен и к полноте, и к перееданию, и к развитию возрастных болезней», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, также необходимо позитивное отношение к жизни, поскольку при любом другом отношении человек находится в стрессовом состоянии.

«Когда же человек уходит в отпуск, отдыхает, становится позитивным и лёгким, то, не предпринимая дополнительных действий, начинает худеть, так как организм меньше нуждается в еде из-за тревоги», — пояснил Гинзбург.

Таким образом, сказал эксперт, при снижении веса нужно обратить внимание на питание, двигательную активность и позитивный настрой.

«На первых порах стоит просто отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов, изделий из белой муки, картошки, сократить количество жареного мяса и некоторых масел, в частности подсолнечного», — отметил Гинзбург.

Он рекомендовал добавить в рацион рыбу, кисломолочные продукты, гречку, ягоды, фрукты, овощи.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.