Лукашенко и Пашинян выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке

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И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с крушением самолёта Ан-26 на Камчатке.
Лукашенко и Пашинян выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Тексты обращений опубликованы на сайте президента Белоруссии и премьер-министра Армении.

Лукашенко и Пашинян от имени народов Белоруссии и Армении выразили соболезнования в связи с трагедией. Представители обеих стран пожелали семьям жертв авиакатастрофы мужества и стойкости.

Связь с пассажирским самолётом Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, пропала 6 июля. На борту находились 22 пассажира, включая ребёнка, и шесть членов экипажа. Согласно предварительным данным, выживших при крушении нет

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