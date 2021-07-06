Лукашенко и Пашинян выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке
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Тексты обращений опубликованы на сайте президента Белоруссии и премьер-министра Армении.
Лукашенко и Пашинян от имени народов Белоруссии и Армении выразили соболезнования в связи с трагедией. Представители обеих стран пожелали семьям жертв авиакатастрофы мужества и стойкости.
Связь с пассажирским самолётом Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, пропала 6 июля. На борту находились 22 пассажира, включая ребёнка, и шесть членов экипажа. Согласно предварительным данным, выживших при крушении нет.