Диетолог рассказала о принципах здорового питания в летний период

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о принципах здорового питания в летний период.
Диетолог рассказала о принципах здорового питания в летний период
  • Pixabay

Как отметила эксперт, нужно отказаться от блюд, которые трудно перевариваются. К примеру, шашлыки из говядины и свинины можно заменить лёгким мясом птицы. Также желательно увеличить в своём рационе количество супов, фруктов и овощей.

По словам Соломатиной, важно соблюдение питьевого режима, причём пить лучше именно воду, а не газировку.

«А ещё в жару желательно сместить приём наиболее калорийной пищи на утро, когда организм ещё бодр и лучше справляется с перевариванием», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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