Египет выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Арабская Республика Египет выражает искренние соболезнования дружественной Российской Федерации в связи с катастрофой пассажирского самолёта на Камчатке, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа», — говорится в официальном заявлении МИД Египта.
Во вторник, 6 июля, при заходе на посадку пропала связь с летевшим из Петропавловска-Камчатского пассажирским самолётом Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Согласно предварительным данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
МЧС России опубликовало видео с места крушения.