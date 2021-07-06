Египет выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке

Египет выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе на Камчатке.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Арабская Республика Египет выражает искренние соболезнования дружественной Российской Федерации в связи с катастрофой пассажирского самолёта на Камчатке, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа», — говорится в официальном заявлении МИД Египта.

Во вторник, 6 июля, при заходе на посадку пропала связь с летевшим из Петропавловска-Камчатского пассажирским самолётом Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Согласно предварительным данным, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

МЧС России опубликовало видео с места крушения.