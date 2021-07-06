Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест

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Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.
Для вакцинированных или переболевших россиян при въезде в Россию отменили ПЦР-тест
  • Reuters

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу 7 июля.

Ранее Роспотребнадзор обязал всех граждан, которые прилетали в Россию после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

5 июля стало известно, что в изоляции на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус остаются 137 российских туристов. Об этом сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Посол России на Кубе Андрей Гуськов прокомментировал ситуацию с российскими туристами, которые остаются в изоляции из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

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