Более 130 туристов из России изолированы на Кубе с коронавирусом

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В изоляции на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус остаются 137 российских туристов, сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
Более 130 туристов из России изолированы на Кубе с коронавирусом
  • © РИА Новости / Мария Плотникова

«По нашей последней информации, из прилетевших 30 июня и 1 июля 127 человек имеют положительный тест на COVID-19. Сегодня ожидаются результаты повторного теста для 80 человек, прилетевших 1 июля. Среди пассажиров, которые прилетели 3 июля, положительный результат у десяти человек», — цитирует РИА Новости Мгеладзе.

По её словам, местные власти подтверждают наличие проблем при проведении ПЦР-тестов.

Ранее сообщалось, что более 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на Кубе.

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