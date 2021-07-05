МИД России сообщил об обсуждении ситуации с российскими туристами с послом Кубы

В Министерстве иностранных дел России состоялась беседа с послом Кубы Хулио Гармендией. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «его внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19».

«Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», — говорится в сообщении.

В российском Генконсульстве на Кубе ранее сообщили, что 133 российских туриста, прибывших в республику рейсом 30 июня, получили положительные результаты теста на COVID-19. Повторный анализ выявил коронавирус у 33 человек.

В Роспотребнадзоре заверили, что полностью контролируют ситуацию.