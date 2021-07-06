Посол прокомментировал ситуацию с российскими туристами на Кубе

Посол России на Кубе Андрей Гуськов прокомментировал ситуацию с российскими туристами, которые остаются в изоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

«Мы работаем над тем, чтобы проверка положительных результатов тестов не прекращалась, поскольку очень важно исключить или максимально сократить вероятность ошибок, — цитирует ТАСС Гуськова.

Он выразил надежду, что в ближайшее время «все нестыковки будут устранены».

Дипломат также подчеркнул, что «резонанс от новостей про изоляцию российских туристов на Кубе не способствует продвижению на российском рынке туристических поездок в эту страну».

Ранее генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что в изоляции на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус остаются 137 российских туристов.

В Роспотребнадзоре заверили, что полностью контролируют ситуацию.