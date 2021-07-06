Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на лекарства
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- РИА Новости
«Цены по итогу первых пяти месяцев этого года уже выросли на 7,9%», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Так, по словам Беспалова, среди возможных факторов подорожания — внедрение системы маркировки, колебания на валютном рынке, ажиотажный спрос на отдельные препараты во всём мире.
В феврале провизор Ирина Булыгина в беседе с телеканалом «360» объяснила разницу между дорогими лекарственными препаратами и их дешёвыми аналогами.