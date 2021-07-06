Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на лекарства

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Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов прокомментировал ситуацию с ценами на лекарства.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на лекарства
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Цены по итогу первых пяти месяцев этого года уже выросли на 7,9%», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Так, по словам Беспалова, среди возможных факторов подорожания — внедрение системы маркировки, колебания на валютном рынке, ажиотажный спрос на отдельные препараты во всём мире.

В феврале провизор Ирина Булыгина в беседе с телеканалом «360» объяснила разницу между дорогими лекарственными препаратами и их дешёвыми аналогами.

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