Эксперт прокомментировала ситуацию с лекарствами

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Провизор Ирина Булыгина объяснила разницу между дорогими лекарственными препаратами и их дешёвыми аналогами.
Эксперт прокомментировала ситуацию с лекарствами
  • РИА Новости

«За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований — целое море», — рассказала Булыгина в беседе с телеканалом «360».

Провизор подчеркнула, что нельзя сравнивать бренд с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться.

Если у человека заболела голова, то можно купить и дженерик, но в случае с хроническими заболеваниями стоит лечиться оригинальными лекарствами. Аналоги могут привести к побочным эффектам, заключила Булыгина.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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