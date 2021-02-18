Эксперт прокомментировала ситуацию с лекарствами
- РИА Новости
«За редким исключением у любого препарата есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований — целое море», — рассказала Булыгина в беседе с телеканалом «360».
Провизор подчеркнула, что нельзя сравнивать бренд с дженериком, так как вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться.
Если у человека заболела голова, то можно купить и дженерик, но в случае с хроническими заболеваниями стоит лечиться оригинальными лекарствами. Аналоги могут привести к побочным эффектам, заключила Булыгина.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.