Врач рассказала, как сохранить здоровье в жару

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Главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала о нескольких правилах, которые стоит соблюдать, чтобы минимизировать последствия для здоровья в жаркую погоду.
Врач рассказала, как сохранить здоровье в жару
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в эфире НСН.

«Когда мы выходим на улицу, не надо забывать о правильной одежде: она должна быть светлых тонов и из натуральных тканей. Это позволит телу чувствовать себя более комфортно, не стеснять движения. Она должна быть по размеру, чтобы легко передвигаться. Нужно стремиться не находиться под прямыми солнечными лучами. Если этого не избежать, то должен быть головной убор, чтобы не произошло перегрева», — сказала Шиндряева.

Также она посоветовала брать с собой на улицу бутылку воды комнатной температуры, а прогулки совершать в ранние утренние либо в вечерние часы.

Кроме того, специалист рекомендовала в жаркую погоду соблюдать диету.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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