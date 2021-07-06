В Курганской области 8 июля откроют новый ковид-госпиталь

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На базе Курганского госпиталя для ветеранов войн планируется открыть медучреждение для больных коронавирусной инфекцией, заявила замгубернатора по социальной политике Лариса Кокорина.
В Курганской области 8 июля откроют новый ковид-госпиталь
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

По словам Кокориной, практически во всех центральных районных больницах региона развернули дополнительный коечный фонд для пациентов с COVID-19. 

«С 8 июля приступит к работе ковидный госпиталь на базе госпиталя для ветеранов войн», — сказала она.

Представитель региональных властей добавила, что в области наблюдается рост инфицированных коронавирусом. По состоянию на утро 6 июля в стационарах на лечении находились 834 пациента, на амбулаторном лечении — 1,7 тыс. человек с COVID-19.

Как пишет URA.RU, скоро в Курганской области развернут 300 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас в районных и областной больницах создано порядка 1 тыс. коек. 

За сутки в России зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии в стране выявили 5 658 672 пациента с COVID-19.

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