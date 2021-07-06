В Курганской области 8 июля откроют новый ковид-госпиталь

На базе Курганского госпиталя для ветеранов войн планируется открыть медучреждение для больных коронавирусной инфекцией, заявила замгубернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

По словам Кокориной, практически во всех центральных районных больницах региона развернули дополнительный коечный фонд для пациентов с COVID-19.

«С 8 июля приступит к работе ковидный госпиталь на базе госпиталя для ветеранов войн», — сказала она.

Представитель региональных властей добавила, что в области наблюдается рост инфицированных коронавирусом. По состоянию на утро 6 июля в стационарах на лечении находились 834 пациента, на амбулаторном лечении — 1,7 тыс. человек с COVID-19.

Как пишет URA.RU, скоро в Курганской области развернут 300 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Сейчас в районных и областной больницах создано порядка 1 тыс. коек.

За сутки в России зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии в стране выявили 5 658 672 пациента с COVID-19.