В России за сутки выявили 23 378 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 658 672 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2817 (12,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За сутки скончались 737 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 663 летальных случая. Общее число смертей достигло 139 316.

Всего в стране от COVID-19 вылечилось 5 101 852 пациента. За сутки выздоровели 18 411 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 15 484 пациента.

Днём ранее сообщалось о 25 142 случаях коронавирусной инфекции в России.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели «стабилизировалась на очень высоком уровне».