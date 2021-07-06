В России за сутки выявили 23 378 случаев заболевания коронавирусом

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В России за сутки зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 658 672 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 23 378 случаев заболевания коронавирусом
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2817 (12,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За сутки скончались 737 человек с коронавирусной инфекцией. Днём ранее зафиксировали 663 летальных случая. Общее число смертей достигло 139 316.

Всего в стране от COVID-19 вылечилось 5 101 852 пациента. За сутки выздоровели 18 411 человек. Накануне были выписаны после выздоровления 15 484 пациента.

Днём ранее сообщалось о 25 142 случаях коронавирусной инфекции в России.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели «стабилизировалась на очень высоком уровне». 

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