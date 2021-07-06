Число погибших в результате подтоплений на Кубани возросло до четырёх

В Краснодарском крае подтвердили гибель ещё одного ребёнка в результате подтоплений. Число погибших возросло до четырёх.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Девочку нашли погибшей, водителя «Камаза» унесло течением, его поиски продолжаются», — заявили в прокуратуре.

Ранее СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах региона.