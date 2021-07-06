Число погибших в результате подтоплений на Кубани возросло до четырёх
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«Девочку нашли погибшей, водителя «Камаза» унесло течением, его поиски продолжаются», — заявили в прокуратуре.
Ранее СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью нескольких человек в результате подтоплений на Кубани.
Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой введён в шести муниципалитетах региона.