В пункте вакцинации от COVID-19 в Гостином Дворе будут проводить и ревакцинацию
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Чтобы сделать процесс вакцинации ещё более комфортным и доступным, мы увеличиваем возможности не только для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно в крупнейшем пункте — в Гостином Дворе», — сказала Ракова.
Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе открылся крупнейший в Европе пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.
Теперь стало известно о том, что в нём также можно пройти и ревакцинацию.
Таким образом, число пунктов повторной вакцинации в Москве увеличилось до 21.
Как передаёт сайт «Реальное время» со ссылкой на Минздрав Татарстана, в республике за минувшие сутки вакцинировались 5713 жителей.