В пункте вакцинации от COVID-19 в Гостином Дворе будут проводить и ревакцинацию

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Гостином Дворе с 6 июля можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.
В пункте вакцинации от COVID-19 в Гостином Дворе будут проводить и ревакцинацию
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «Москва 24».

«Чтобы сделать процесс вакцинации ещё более комфортным и доступным, мы увеличиваем возможности не только для первичной, но и для повторной вакцинации. С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию «Спутником Лайт» или «Спутником V» можно в крупнейшем пункте — в Гостином Дворе», — сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что в Гостином Дворе открылся крупнейший в Европе пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Теперь стало известно о том, что в нём также можно пройти и ревакцинацию.

Таким образом, число пунктов повторной вакцинации в Москве увеличилось до 21.

Как передаёт сайт «Реальное время» со ссылкой на Минздрав Татарстана, в республике за минувшие сутки вакцинировались 5713 жителей.

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