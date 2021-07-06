Инфекционист заявил о необходимости ревакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев рассказал, что ревакцинация спустя шесть и более месяцев после первой вакцинации или заболевания COVID-19 необходима.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Мы всех не сможем оттестировать по уровню антител, поэтому пока принята за расчёт некая медиана — шесть месяцев. Вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо», — утверждает Алексей Яковлев.

По его словам, даже первая прививка даёт определённую защиту. Спустя две недели специалист советует сдать тест, и если уровень антител будет недостаточен, сделать второй укол.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.