Инфекционист заявил о необходимости ревакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Мы всех не сможем оттестировать по уровню антител, поэтому пока принята за расчёт некая медиана — шесть месяцев. Вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо», — утверждает Алексей Яковлев.
По его словам, даже первая прививка даёт определённую защиту. Спустя две недели специалист советует сдать тест, и если уровень антител будет недостаточен, сделать второй укол.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.