В Ростовской области подтвердили 285 случаев COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в больницах находятся 1869 пациентов.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 100 884 жителя, выздоровели более 90,8 тыс.
Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 269 случаев COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 48 912, из больниц выписаны 43 428 человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.