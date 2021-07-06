В Ростовской области подтвердили 285 случаев COVID-19

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В Ростовской области подтвердили ещё 285 случаев коронавируса.
В Ростовской области подтвердили 285 случаев COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 1869 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 100 884 жителя, выздоровели более 90,8 тыс.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 269 случаев COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 48 912, из больниц выписаны 43 428 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

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