В Ростовской области подтвердили 285 случаев COVID-19

В Ростовской области подтвердили ещё 285 случаев коронавируса.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 1869 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 100 884 жителя, выздоровели более 90,8 тыс.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 269 случаев COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 48 912, из больниц выписаны 43 428 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.