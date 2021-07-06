В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Томской области зарегистрировали 71 случай коронавируса.
В Томской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего за период пандемии в регионе заболели 34 575 человек. Выздоровели 32 754 жителя, в том числе 19 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тамбовской области выявили 91 случай COVID-19 за сутки.

Общее число заболевших достигло 35 285. Из медучреждений выписаны 33 664 жителя, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на оперштаб.

Госпитализированы 834 пациента, на карантине на дому находятся 1372.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

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