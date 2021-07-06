В Крыму подтвердили 334 случая коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 50 313 человек, выздоровели — 44 248.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 29 463 теста на COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости».
В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 27 849 обращений по вопросам о коронавирусе.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.