В Крыму подтвердили 334 случая коронавируса за сутки

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В Крыму подтвердили ещё 334 случая коронавируса за последние сутки.
В Крыму подтвердили 334 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Из общего количества заболевших 303 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 50 313 человек, выздоровели — 44 248.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 29 463 теста на COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости».

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 27 849 обращений по вопросам о коронавирусе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

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