В Приморье зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны из больниц при этом 93 человека. Общее число выздоровевших в регионе за время пандемии достигло 43 137, заболевших — 48 146.

Как отмечается, в Приморье продолжается вакцинация от коронавируса — работают 110 стационарных и 62 мобильных пункта.

Также стало известно, что в Пермском крае за минувшие 24 часа выявили 334 случая COVID-19, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в крае за период пандемии подтвердили 63 079 случаев коронавируса. На лечении в больницах находятся 1925 пациентов.

Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.