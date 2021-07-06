В Приморье зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Приморском крае зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки.
В Приморье зарегистрировали 240 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны из больниц при этом 93 человека. Общее число выздоровевших в регионе за время пандемии достигло 43 137, заболевших — 48 146.

Как отмечается, в Приморье продолжается вакцинация от коронавируса — работают 110 стационарных и 62 мобильных пункта.

Также стало известно, что в Пермском крае за минувшие 24 часа выявили 334 случая COVID-19, передаёт properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в крае за период пандемии подтвердили 63 079 случаев коронавируса. На лечении в больницах находятся 1925 пациентов.

Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить