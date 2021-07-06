В Удмуртии выявили 128 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали 128 случаев COVID-19 за сутки.
В Удмуртии выявили 128 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего за время пандемии в регионе заболели 36 344 жителя. Выздоровели при этом 32 429 человек, в том числе 41 — за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 199 152 жителя, из них оба компонента получили 146 345.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 166 случаев коронавируса за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. 

С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 58 163 жителей края. 

Ранее в Подмосковье рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

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