Врач назвала лучший период для прививки от гриппа
- Reuters
Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.
«Я считаю, что прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы вакцинироваться в октябре-ноябре. Но можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», — уточнила Бурцева.
При этом, по словам доктора наук, единовременное введение двух вакцин не должно нанести вред организму.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.