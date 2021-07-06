Врач назвала лучший период для прививки от гриппа

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Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Бурцева сообщила, что прививку от гриппа лучше всего делать в октябре или ноябре.
Врач назвала лучший период для прививки от гриппа
  • Reuters

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Я считаю, что прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы вакцинироваться в октябре-ноябре. Но можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», — уточнила Бурцева.

При этом, по словам доктора наук, единовременное введение двух вакцин не должно нанести вред организму.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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