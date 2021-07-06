В МЧС опровергли обнаружение возможного места падения Ан-26 на Камчатке

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В пресс-службе МЧС России опровергли, что место крушения самолёта Ан-26 на Камчатке было обнаружено.
В МЧС опровергли обнаружение возможного места падения Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«В ряде СМИ проходит информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26. Сообщаем, что на данный момент МЧС России данную информацию не подтверждает. Поиск продолжается», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что спасатели определили предположительную точку места падения самолёта в море.

6 июля на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Борт следовал из аэропорта Елизово в Палану. Связь с самолётом пропала в 9 км от места прибытия. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов.

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