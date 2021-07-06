За сутки в Москве выявили 5498 случаев COVID-19

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За последние сутки в Москве выявили 5498 заболевших COVID-19. Накануне в столице зафиксировали 6557 случаев коронавируса.
За сутки в Москве выявили 5498 случаев COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщили в московском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

После выздоровления выписаны 6019 человек, накануне — 5648.

За сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, днём ранее — 106 .

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе.

Вместе с тем в Гостином Дворе открылся новый пункт вакцинации, который стал одним из крупнейших в Европе.

Как сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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