За сутки в Москве выявили 5498 случаев COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщили в московском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
После выздоровления выписаны 6019 человек, накануне — 5648.
За сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, днём ранее — 106 .
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе.
Вместе с тем в Гостином Дворе открылся новый пункт вакцинации, который стал одним из крупнейших в Европе.
Как сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.