За сутки в Москве выявили 5498 случаев COVID-19

За последние сутки в Москве выявили 5498 заболевших COVID-19. Накануне в столице зафиксировали 6557 случаев коронавируса.

Об этом сообщили в московском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

После выздоровления выписаны 6019 человек, накануне — 5648.

За сутки скончались 114 пациентов с коронавирусом, днём ранее — 106 .

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в ГУМе.

Вместе с тем в Гостином Дворе открылся новый пункт вакцинации, который стал одним из крупнейших в Европе.

Как сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.