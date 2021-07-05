В Москве за сутки выявили 6557 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявлено 6557 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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«В Москве выявлено 6557 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1385 человек, скончались 106 пациентов», — говорится в заявлении оперштаба Москвы. За сутки выздоровели 5648 пациентов. Накануне в Москве было выявлено 7624 случая коронавируса. Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии. 1 июля заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица получила уже более 500 тыс. доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».