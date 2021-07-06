Определена предположительная точка падения Ан-26 на Камчатке
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«Предположительно определена точка падения самолёта в море», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
Отмечается, что в район предполагаемого падения Ан-26 направлены морские суда.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Он следовал из аэропорта Елизово в Палану. Связь с самолётом пропала в 9 км от места прибытия.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.