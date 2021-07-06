Определена предположительная точка падения Ан-26 на Камчатке

Спасатели определили предположительную точку места падения в море самолёта Ан-26 на Камчатке.

«Предположительно определена точка падения самолёта в море», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Отмечается, что в район предполагаемого падения Ан-26 направлены морские суда.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26, на борту которого находятся более 20 пассажиров и шесть членов экипажа. Он следовал из аэропорта Елизово в Палану. Связь с самолётом пропала в 9 км от места прибытия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.