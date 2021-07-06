ТОФ присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта

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Тихоокеанский флот (ТОФ) присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-26.
ТОФ присоединился к поискам пропавшего на Камчатке самолёта
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Подразделения войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) присоединились к поискам пропавшего на Камчатке гражданского самолёта Ан-26. В 09:45 (мск) с аэродрома Елизово в район предполагаемого падения воздушного судна вылетел противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропала связь с самолётом Ан-26.

По данным прокуратуры, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа

СК возбудил уголовное дело.

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