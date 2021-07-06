В России средний размер пенсии превысит 20 тысяч рублей в 2024 году

Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, уточнив сроки увеличения размера пенсии.

Соответствующий документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

Как отмечается, с учётом индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 20 388 рублей в 2024 году.

Уточняется, что индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января.

В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, а в 2024-м — 5,5%. В 2022 году пенсия составит 18 447 рублей, в 2023 году — 19 399 рублей.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут возможны только на карту платёжной системы МИР.