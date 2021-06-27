С 1 июля в России изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

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В России с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут возможны только на карту платёжной системы «Мир».
С 1 июля в России изменится порядок получения пенсий и соцвыплат
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счёт, без привязки к банковской карте.

Это требование касается тех, кто получает выплаты на карты международных платёжных систем, и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу (на сберкнижку), номинальный счёт или доставляют почтой.

Ранее сообщалось, что около 2 млн российских пенсионеров не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии.

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