«Ъ»: около 2 млн россиян не забрали накопительную часть пенсии

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Около 2 млн российских пенсионеров не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на актуарные заключения за 2020 год по крупнейшим негосударственным пенсионным фондам (НПФ).
«Ъ»: около 2 млн россиян не забрали накопительную часть пенсии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Так, сообщает издание, почти 2,1 млн лиц пенсионного возраста не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. При этом годом ранее их было порядка 1,6 млн. 

По словам собеседников издания, проблема в недостаточном информировании граждан, устаревших базах данных, затруднённом обмене между ПФР и фондами и сложности процесса подачи заявления.

Они прогнозируют, что в ближайшее время ситуация кардинально не изменится, несмотря на введение с 2022 года обязательного информирования о наступлении пенсионных оснований по накопительной пенсии.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с накопительными пенсиями.

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