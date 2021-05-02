В Совфеде назвали категорию граждан с правом на две пенсии
Об этом сенатор сообщила в беседе с «Парламентской газетой».
По словам зампреда, данная опция есть у людей с ограниченными возможностями и участников Великой Отечественной войны.
«В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», — сказала она.
Бибикова уточнила, что такая возможность распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать 21 пенсионный балл, а также 12-летний стаж.
«Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой», — подчеркнула сенатор.
По её словам, в данном случае назначается только страховая часть.
Ранее в Совфеде сообщили о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребёнка-инвалида граждан.