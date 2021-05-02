В Совфеде назвали категорию граждан с правом на две пенсии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова разъяснила, какие категории граждан имеют право на получение двух пенсий.

Об этом сенатор сообщила в беседе с «Парламентской газетой».

По словам зампреда, данная опция есть у людей с ограниченными возможностями и участников Великой Отечественной войны.

«В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур», — сказала она.

Бибикова уточнила, что такая возможность распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать 21 пенсионный балл, а также 12-летний стаж.

«Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой», — подчеркнула сенатор.

По её словам, в данном случае назначается только страховая часть.

Ранее в Совфеде сообщили о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребёнка-инвалида граждан.