В Счётной палате назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году

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Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей, сообщили в Счётной палате.

Как отмечается, индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3 %.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля», — приводит РИА Новости сообщение.

В Счётной палате уточнили, что средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля.

Ранее ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин в беседе с Life.ru рассказал, для каких категорий граждан будут повышены.

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